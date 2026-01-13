Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Neda estrena un ciclo de teatro aficionado que comienza esta misma semana

La primera representación será el sábado y el programa continuará hasta el 7 de febrero

Redacción
13/01/2026 23:09
Opaí Teatro, en la imagen actuando en el Torrente Ballester, representará en Canido "De marzo a marzo"
Opaí Teatro será una de las compañías que participen en el ciclo
Emilio Cortizas
El teatro aficionado tiene un nuevo escaparate de su arte con la puesta en marcha en el concello de Neda de un nuevo ciclo para compañías amateur, que comenzará esta misma semana y que se prolongará hasta el 7 de febrero en esta primera edición.

Desde el área de Cultura del Concello se explica que es toda una apuesta por las artes escénicas y, sobre todo, “polas compañías non profesionais que fan do teatro a súa paixón”.

De este modo, el I Ciclo de Teatro Aficionado comienza esta misma semana y ayer se avanzó ya la programación, que se desarrollará todos los sábados hasta el primer fin de semana de febrero.

Todas las funciones comenzarán a las 20.00 horas en la Casa da Cultura, y las entradas podrán reservarse llamando a la Biblioteca Municipal (981 39 02 33) desde el martes precedente al espectáculo. El precio de las localidades será de dos euros y podrá abonarse el mismo día de la función.

Será el grupo coruñés Noche Bohemia el encargado de inaugurar el calendario este sábado 17 con la representación de “Bacantes”. Le seguirá, la semana siguiente, el grupo ferrolano Opaí Teatro con su obra “A mala estrela” (24 de enero) y llegará a Neda, a continuación, el grupo pontés O Catre Teatro con “Paripé O Cabaré” (31 de enero), y cerrando el ciclo estará la agrupación ferrolana Teatro do Astaleiro con “O caso do cadáver asesinado” (7 de febrero).

Esta iniciativa, que nace con vocación de continuidad, se suma al ciclo “Tempo para o Teatro” que se lleva a cabo a finales de año desde 2003, así como a las clases de interpretación de la Escola Municipal de Teatro del concello, para el público adulto e infantil.

