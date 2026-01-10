Mi cuenta

Neda

Neda destina 25.000 euros al servicio de madrugadores y comedores de los colegios

Beneficia al colegio Maciñeira y San Isidro

Redacción
10/01/2026 22:02
Comedores escolares
Comedores escolares
Cedida
El Concello de Neda colaborará un año más con las Anpas de los colegios de la localidad para ofrecer el servicio de madrugadores y comedor escolar en los centros educativos, contribuyendo de este modo a facilitar la conciliación de los deberes laborales y el cuidado de los hijos e hijas menores por parte de las familias.

En esta línea, Neda reservará en este curso 2025-2026 una partida de 25.000 euros para apoyar la financiación de los gastos derivados de ambos servicios. Incrementa, de este modo, los fondos destinados al programa, sumando 9.000 euros en esta convocatoria.

Del total previsto, 15.000 euros irán destinados a asistir los programas en el CEIP de Maciñeira – que cuenta con mayor número de alumnado– y 10.000 en el CEIP San Isidro.

De este modo, la Xunta de Gobierno Local someterá la aprobación las subvenciones nominativas que articularán las ayudas, un paso que despeja la firma entre el Concello y las respectivas Anpas, encargadas de la gestión de estos recursos, que se han convertido en un pilar clave de la oferta complementaria de los dos centros.

Los acuerdos contemplan la posibilidad de percibir las cantidades fraccionadas en tres pagos, adelantando así los cobros y facilitando liquidez a las Anpas para asumir los costes.

En el caso de acogerse a esta posibilidad, tendrán que justificar en enero el 40% de los gastos subvencionables –correspondientes al periodo entre septiembre y diciembre–; en abril el 30% –de enero a marzo–, y en julio, el 30% restante –de abril a junio–.

