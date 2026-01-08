Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

El Camino Inglés consolida el albergue de Neda con más de 3.000 peregrinos anuales

Las cifras de ocupación revelan que los meses fuertes siguen siendo los de la época estival

Redacción
08/01/2026 17:12
Instalaciones del albergue de peregrinos de Neda
Instalaciones del albergue de peregrinos de Neda
Daniel Alexandre
El crecimiento del Camino Inglés sigue dando frutos en la comarca de Ferrolterra. Por tercer año consecutivo, el albergue público de peregrinos de Neda logró superar el umbral de los 3.000 huéspedes –concretamente, 3.130 en los últimos doce meses–, una cifra que refleja el buen estado de salud de esta ruta jacobea, que en el cómputo global ha rebasado por primera vez los 30.000 visitantes en el último año. Cabe recordar que, aunque las instalaciones son propiedad de la red de Xestión do Plan Xacobeo, su gerencia directa recae sobre el Ayuntamiento.

Este dato representa, explica el Consistorio, aproximadamente el 11% del total de caminantes que inician su viaje en el puerto ferrolano de Curuxeiras, punto de partida elegido por más de 29.000 peregrinos.

En la foto, la oficina de turismo del Puerto

Crecen las pernoctas entre los peregrinos que llegan a la urbe para hacer el Camino

Más información

Las cifras de ocupación revelan, además, una desestacionalización. En este sentido, aunque el verano sigue siendo la época fuerte, la afluencia se está repartiendo de forma más equilibrada a lo largo de todo el ejercicio.

Agosto, con 541; septiembre, con 462, y mayo, con 430 personas, fueron los meses con mayor ocupación del albergue de Neda. “As dependencias colgaron o cartel de completas nunha vintena de xornadas, sendo a última a da Festa do Pan”, destacan desde el ejecutivo local que dirige Ángel Alvariño.

Además, apunta el Concello, los registros correspondientes a los últimos meses en los que se mantuvo operativa la oficina de Turismo –que se ubica, precisamente, junto a las instalaciones del albergue– permiten constatar el interés de las personas alojadas en “igrexas e elementos monumentais do Camiño e por recursos turísticos do municipio, entre os que cómpre destacar a Fervenza do Belelle e posibles rutas de sendeirismo”, expone el gobierno nedense en su balance.

