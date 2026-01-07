Mi cuenta

Diario de Ferrol

Teatro

Este sábado para o bus do teatro do Centro Dramático Galego nos concellos de Neda e As Somozas

A obra será "Memorias dun neno labrego", dirixida por Cándido Pazó, que cumpre 65 anos da súa publicación en Bos Aires

Redacción
07/01/2026 21:42
“Memorias dun neno labrego” cumpre 65 anos este mesmo mes
Cedida
“Memorias dun neno labrego” é a novela de Xosé Neira Vilas á que Cándido Pazó dá unha nova volta, para ofrecer un espectáculo teatral producido por Contraproducións e o Centro Dramático Galego. A sede desta compañía pública, o Salón Teatro de Santiago de Compostela, acolle as representacións que, tras a estrea de hoxe mesmo, recibirá público dos concellos das Somozas e Neda grazas ao programa de mobilidade “Sobes ao autobús do teatro?”.

O vehículo gratuíto que levará espectadores á capital galega para ver a función deste sábado 10, con inicio ás 18.00 horas, conta con 17 prazas dispoñibles para cada unha destas paradas na comarca. Así, no centro cívico sociocultural das Somozas deterase ás 15.00 horas e diante do Concello de Neda ás 15.45, para recoller ás persoas que reservaran a súa praza no 881 048 466 ou na biblioteca municipal, respectivamente, que si deben aboar o prezo da entrada (5 euros).

Por medio desta montaxe, o Centro Dramático Galego rende homenaxe á figura de Xosé Neira Vilas polos 10 anos que se veñen de cumprir no 2025 do seu pasamento e polo 65 aniversario, que se acada neste 2026, da publicación de “Memorias dun neno labrego”.

A obra, que saíu á luz por primeira vez o 5 de xaneiro de 1961 en Bos Aires, chegou aos pequenos galegos como agasallo de Reis e quedou para marcar a varias xeracións, contando hoxe con traducións a unha vintena de idiomas e máis de 700.000 exemplares.

Fai 15 anos que o propio Cándido Pazó trasladara a histórica novela de Neira Vilas por primeira vez aos escenarios, en formato monólogo. Desta volta elíxese o teatro profesional para revisar un texto ao que dan vida Xúlio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay e Ana Santos.

O espectáculo, que se dirixe a todos os públicos, presenta as lembranzas de Balbino, o rapaz protagonista, en forma de memoria colectiva, retratando a vida cotiá nunha aldea galega na década de 1940.

Equipo

Amais do director escénico e o elenco, participan Pablo Giráldez “O Pastor” (na escenografía e o atrezzo), Martina Cambeiro (vestiario e caracterización), Xosé Lois Romero (música orixinal), Afonso Castro (iluminación), Belén Pichel (axudante de dirección) e Mariña Lestón (na asistencia á produción).

