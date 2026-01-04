El incendio de una vivienda de Neda se salda sin daños personales

Un momento del operativo realizado en la mañana de este domingo GES de Mugardos

Una vivienda de Neda se incendió a primera hora de la mañana de este domingo, un suceso que culminó, por suerte, sin daños personales.

Así lo confirman fuentes del Grupo Supramunicipal de Emerxencias (GES) de Mugardos, que acudieron con un vehículo de primera intervención al lugar de Pename, en la parroquia de Santa María, tras ser alertados por el 112.

Los efectivos indican que recibieron el aviso poco antes de las nueve de la mañana y que las llamas afectaron a la entrada de la casa, calcinando varios enseres.

Además de los profesionales del GES, que explican que el origen (todavía por confirmar) podría estar en un fallo eléctrico, también se desplazaron hasta el punto los Bombeiros do Eume y la Guardia Civil.

El operativo culminó en torno a las once de la mañana de este domingo.