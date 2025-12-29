Vicente Araguas: “Para min Neda é fundamental e presentar un libro alí é moito”
O autor de “O primo Basilio volveu a Lisboa”, que reinterpreta a historia de adulterio de Eça de Queirós, presenta a obra na vila na que naceu e á que sempre volve
Era de supoñer que Vicente Araguas volvería á Casa das Palmeiras, un espazo que visitará este martes 30, ás 19.30 horas, para presentar “O primo Basilio volveu a Lisboa”, acompañado do tamén paisano Luis Torres Foira, decano do Colexio de Avogados de Ferrol e presidente do Consello da Avogacía Galega. Na obra que darán a coñecer, o autor local e Fillo Predilecto de Neda dálle unha volta de 360 graos á historia de adulterio orixinal na que se inspira, traéndoa ao presente e salvando á súa Luísa.
Esta protagonista, que, en palabras de Araguas, “morre de noxo, de pena e de lástima” na novela de 1878, trae o recordo doutras “pobres adúlteras” como ela, Anna Karenina ou Ana Ozores, que foron condenadas a un final fatal ao longo da historia da literatura. O contexto social da época non casaba coa proposta que hoxe se presenta, na que Luísa remata “divorciando e indo por aí ao seu aire”, traballando na sección de zapataría de El Corte Inglés.
O selo do nedense está impreso neste libro de “poesía épica mais tamén lírica”, que xurdiu a raíz da formación que impartira na Complutense de Madrid sobre o adulterio feminino na novela do século XIX. “Forzosamente” lembrouse de Eça de Queirós e “O Primo Basílio”, unha obra que traduciu ao español coa editorial Sial Pigmalión baixo o título de “Basilio de Brito ha vuelto a Lisboa” (2020). Así mesmo, o texto de Vicente Araguas pode atoparse en portugués.
“Para min Neda é fundamental e presentar un libro alí é moito”: o lugar onde naceu, que inspirou tantos títulos e polo que sinte un “amor case carnal”.