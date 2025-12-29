Mi cuenta

Música e máis

A Piruchela comeza con ritmo o ano en Neda: Sés, historia do fado, Xabier Díaz nas ondas e Gutier Álvarez

O programa do mes de xaneiro que está a piques de comezar vén cargado de temática musical

Redacción
29/12/2025 20:31
Letreiro na entrada do local da Piruchela, na rúa Trovador Esquío 14
Letreiro na entrada do local da Piruchela, na rúa Trovador Esquío 14
Emilio Cortizas
O programa de actividades do colectivo Piruchela de Neda para o xaneiro que está a piques de comezar vén cargado de actividade cultural, entre a que destaca o denominador común da música. Este mesmo domingo 4 terá lugar o primeiro encontro, a partir das 12.30 horas, que consistirá na presentación e sinaturas do libro-disco da bergantiñá Sés, “Nadando na incerteza”. Ademais, durante todo o mes e tamén en febreiro exporá Estudo Aldea.

Despois dunha cita cunhas produtoras de Vilarmaior vencelladas á Fusquenlla na que se atenderá á dimensión gastronómica da asociación, as melodías volverán estar presentes na proxección do documental “Fado: mitos e ritos - Da Severa aos nossos dias”, o venres 16 ás 20.30 horas, coa intervención do seu autor, o profesor e investigador Paco Faraldo.

Nesa mesma semana, o domingo 18 ás 12.30, comezará a gravación do podcast en directo Onda Piruchela, no que o locutor Pepe Cunha entrevistará a unha nova figura destacada do ámbito musical galego, desta volta Xabier Díaz.

O músico de Trives Gutier Álvarez pechará este eido da cultura cun concerto o sábado 24, á 13.00, un día antes de estrear a actividade de lecer interxeracional Geocaching. Así mesmo, a última fin de semana tocará cambiar á literatura con Xosé Manuel Felpeto e rematar co primeiro xantar do ano.

