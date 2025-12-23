Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Papá Noel recorrió las calles de la villa nedense y esta Nochebuena continúa por la comarca

Ares, Cedeira o Cariño son algunas de las localidades que hoy visitará Santa Claus

Redacción
23/12/2025 21:24
Cabalgata papá noel neda
Cabalgata de Papá Noel  en Neda
Jorge Meis
Acostumbrado al frío, Papá Noel no faltó a su cita con la infancia en la villa de Neda, pese a que la lluvia amenazó desde el primer momento una de las jornadas más esperadas de las fiestas navideñas, sobre todo para los más pequeños de la casa. 

Las distintas parroquias de de Neda recibieron este martes 23 la visita de Santa, que realizó varias paradas exprés en distintos puntos, para poder escuchar las últimas peticiones sin perder el ritmo para su larga jornada de trabajo de esta noche.

Desde el cruce de O Roxal esperaban ya los niños y niñas la llegada de la cabalgata que fue realizando otras paradas a lo largo de su recorrido, para que los asistentes pudieran fotografiarse con Papá Noel antes de la recepción que realizó posteriormente en la Casa das Palmeiras.

Ares

Pero además de estas primeras cabalgatas que han discurrido por Neda o en días pasados por Mugardos, hoy será el turno de concellos como Cedeira, donde habrá cabalgata y recepción a partir de las 18.00 horas, con un recorrido por las calles de la villa. En caso de lluvia, el encuentro será en la sala Áncora. En Cariño, Papá Noel visita hoy la Casa do Concello y en Ares se celebrará la cabalgata por parroquias y casco urbano.

Partirá a las 16.00 de la plaza de Pedregal de Redes hacia Barracido, urbanización Mariña do Pombal, Pedrós, Chanteiro y Cervás. De ahí partirá hacia Ares, donde desfilará por el casco urbano y en la Alianza Aresana recibirá a los asistentes con sus peticiones de última hora, en torno a las 18.15 horas.

