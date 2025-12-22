Papá Noel visitará Neda este martes en una jornada llena de ilusión y chocolate con churros

Imagen de archivo de la cabalgata de Papá Noel en Neda Concello

Neda se prepara para recibir este martes 23 de diciembre la visita especial de Papá Noel, que recorrerá distintos puntos de la localidad con el objetivo de saludar a los menores y recoger personalmente sus últimas cartas.

La comitiva iniciará su trayecto después de comer, efectuando una primera parada técnica en el cruce de O Roxal a las 15.30 horas, donde los niños y niñas podrán fotografiarse junto a la carroza.

A continuación, el itinerario proseguirá por el local social de Viladonelle (16.00 horas) y se trasladará al centro social de Anca media hora después, teniendo previsto celebrar ambos encuentros en el interior de los inmuebles si el tiempo no acompaña.

La ruta continuará avanzando por el municipio con una parada a las 17.00 horas frente al centro de salud en la zona de Albarón, seguida de una visita al inicio del paseo marítimo en el puente de Xuvia a las 17.30.

Antes de encarar el final del trayecto, Papá Noel se acercará a las 18.00 horas a las inmediaciones de la casilla de O Puntal.

El broche final de la jornada tendrá lugar a partir de las seis y media de la tarde en la Casa de las Palmeras, donde se celebrará la gran recepción oficial y una merienda con chocolate con churros para combatir el frío.