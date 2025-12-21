Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Críticas del sector marisquero por los continuos vertidos a los ríos en el municipio de Neda

El patrón mayor de Barallobre, Jorge López, señala el deterioro de las infraestructuras y la inacción municipal

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
21/12/2025 21:24
Vertido en el puente sobre la carretera general | cedida
Vertido en el puente sobre la carretera general | cedida
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La situación medioambiental en los ríos Belelle y Basteiro ha llegado a un punto crítico que afecta al sector primario de la comarca. Un nuevo vertido de aguas residuales a la altura del puente de la carretera general (Santa María de Neda) ha puesto de manifiesto, nuevamente, la precariedad de unas infraestructuras que, según denuncia el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barallobre, Jorge López, se encuentran totalmente obsoletas y agrietadas.

El dirigente del pósito fenés apunta que la degradación de las aguas ha provocado la clasificación de la zona de marisqueo como C, lo que obliga al sector a trasladar el producto a bateas para su depuración antes de ser comercializado. Esta situación afecta gravemente a la economía de las familias, ya que el marisco que debería venderse en la campaña de diciembre –con precios más elevados– no podrá salir al mercado hasta enero. “Todo esto acaba en el mar. El problema es que el Concello no hace nada para solucionar estos vertidos. Estamos pasando los peores momentos desde que existe el marisqueo en la ría de Ferrol”.

Vertido a las aguas del río Basteiro, en Neda

El patrón mayor advierte de que “estamos en el proceso de presentar una denuncia” y hace hincapié en que “hay zonas del municipio en las que los análisis dan valores cinco veces por encima de lo permitido de E. coli”.

Gestión municipal

“El problema no es Neda, sino que los que gobiernan en estos momentos no quieren hacer nada para paliar esta situación y, al final, estamos devaluando el nombre del municipio por cosas como estas. Tenemos tubos del abastecimiento de fibrocemento, que ya no están permitidos, amarrados con cordeles...”, declara tajante Jorge López. Desde su punto de vista, “esto tiene que terminar ya. Si alguien no se ve capacitado para solucionar problemas que hay dentro de su concello, tendrá que marcharse y venir otra persona que mire por los vecinos”, incidió.

Intervención de Augas de Galicia en el puente de Pename

Nueva intervención de Augas de Galicia en Neda para evitar posibles riadas

Más información

Por su parte, y a preguntas de este Diario, fuentes municipales apuntan que hubo constancia de este vertido de aguas residuales al Basteiro, por lo que se movilizó al personal de Viaqua para solucionar la incidencia.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de Papá Noel en su visita al centro comercial naronés

Papá Noel llega este lunes y martes a Odeón
Redacción
Granizo en As Pontes

Estampa invernal en Ferrolterra, con la aparición de la nieve y el granizo
Verónica Vázquez
Lino López y sus jugadoras se preocupan por Blanca

Blanca Millán, capitana del Baxi Ferrol, da el susto ante el Perfumerías Avenida
Iago Couce
Álvaro Giménez, en el suelo, se duele de una falta

El Racing de Ferrol se queda con cara de tonto (2-1)
Juan Quijano