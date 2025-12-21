Críticas del sector marisquero por los continuos vertidos a los ríos en el municipio de Neda

Vertido en el puente sobre la carretera general | cedida Cedida

La situación medioambiental en los ríos Belelle y Basteiro ha llegado a un punto crítico que afecta al sector primario de la comarca. Un nuevo vertido de aguas residuales a la altura del puente de la carretera general (Santa María de Neda) ha puesto de manifiesto, nuevamente, la precariedad de unas infraestructuras que, según denuncia el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barallobre, Jorge López, se encuentran totalmente obsoletas y agrietadas.

El dirigente del pósito fenés apunta que la degradación de las aguas ha provocado la clasificación de la zona de marisqueo como C, lo que obliga al sector a trasladar el producto a bateas para su depuración antes de ser comercializado. Esta situación afecta gravemente a la economía de las familias, ya que el marisco que debería venderse en la campaña de diciembre –con precios más elevados– no podrá salir al mercado hasta enero. “Todo esto acaba en el mar. El problema es que el Concello no hace nada para solucionar estos vertidos. Estamos pasando los peores momentos desde que existe el marisqueo en la ría de Ferrol”.

El patrón mayor advierte de que “estamos en el proceso de presentar una denuncia” y hace hincapié en que “hay zonas del municipio en las que los análisis dan valores cinco veces por encima de lo permitido de E. coli”.

Gestión municipal

“El problema no es Neda, sino que los que gobiernan en estos momentos no quieren hacer nada para paliar esta situación y, al final, estamos devaluando el nombre del municipio por cosas como estas. Tenemos tubos del abastecimiento de fibrocemento, que ya no están permitidos, amarrados con cordeles...”, declara tajante Jorge López. Desde su punto de vista, “esto tiene que terminar ya. Si alguien no se ve capacitado para solucionar problemas que hay dentro de su concello, tendrá que marcharse y venir otra persona que mire por los vecinos”, incidió.

Por su parte, y a preguntas de este Diario, fuentes municipales apuntan que hubo constancia de este vertido de aguas residuales al Basteiro, por lo que se movilizó al personal de Viaqua para solucionar la incidencia.