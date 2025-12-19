Neda destinará los fondos del POS+ al SAF y la emergencia social

Imagen de archivo de una usuaria del SAF Cedida

El pleno del Ayuntamiento de Neda aprobó recientemente por unanimidad el destino de los 44.416 euros procedentes del POS+ Adicional 1/2026 de la Diputación.

Así las cosas, el ejecutivo local ha decidido blindar la protección social del municipio empleando la mayor parte de esta cuantía, un total de 30.000 euros, a sufragar la aportación municipal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Esta inversión permitirá, explican desde el Concello, que los mayores con dependencia puedan seguir residiendo en sus casas con la asistencia necesaria.

Los 14.500 euros restantes se consignarán a ayudas de emergencia social, destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. Estos fondos cubrirán necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y gastos farmacéuticos.