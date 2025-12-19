Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda destinará los fondos del POS+ al SAF y la emergencia social

La mayor parte de esta cuantía irá destinada a que los mayores puedan seguir residiendo en sus casas

Redacción
19/12/2025 20:13
Imagen de archivo de una usuaria del SAF
Imagen de archivo de una usuaria del SAF
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El pleno del Ayuntamiento de Neda aprobó recientemente por unanimidad el destino de los 44.416 euros procedentes del POS+ Adicional 1/2026 de la Diputación. 

Así las cosas, el ejecutivo local ha decidido blindar la protección social del municipio empleando la mayor parte de esta cuantía, un total de 30.000 euros, a sufragar la aportación municipal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Esta inversión permitirá, explican desde el Concello, que los mayores con dependencia puedan seguir residiendo en sus casas con la asistencia necesaria.

Los 14.500 euros restantes se consignarán a ayudas de emergencia social, destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. Estos fondos cubrirán necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y gastos farmacéuticos.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Un instante de la firma

El Concello de Fene y Navantia llegan a un acuerdo para crear una área recreativa
Redacción
El equipo ferrolano cierra el año ante el conjunto ourensano

Buena imagen y mejor resultado, metas del Valdetires en su despedida
Redacción
La “Blas de Lezo” y el remolcador Y-127 quedaron a la vista tras la caída del segmento de muralla

Ferrol pone fin a décadas de espera dando la espalda al mar
J Guzmán
Los de Parga se centran en terminar bien el año

Resuelta la “X” de la Copa para el Intasa San Sadurniño mucho antes de cerrar 2025
Miriam Tembrás