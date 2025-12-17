Mi cuenta

Nueva intervención de Augas de Galicia en Neda para evitar posibles riadas

La inversión de la Xunta en estas tareas alcanza los 170.000 euros

Redacción
17/12/2025 20:59
Intervención de Augas de Galicia en el puente de Pename
Intervención de Augas de Galicia en el puente de Pename
Cedida
La Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, continúa avanzando en su estrategia con el objetivo de minimizar el peligro de riadas en el municipio de Neda. Mediante una inversión que ya alcanza los 170.000 euros, la administración autonómica se está centrando en la actualidad en retirar diversos elementos que bloqueaban el paso del agua en los ríos Belelle y Basteiro, buscando de esta manera que ambos cauces recuperen su capacidad de evacuación de forma orgánica.

Así las cosas, en el entorno del puente de Pename, el responsable del organismo, Roi Fernández Añón, supervisó las tareas, que está previsto que finalicen durante el próximo mes de febrero. El dirigente adelantó, además, que ya se está trabajando en la etapa definitiva del plan, la cual no solo completará la recuperación de la continuidad de los ríos, sino que servirá también para embellecer y revitalizar los espacios naturales que los rodean, remarca la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Actuación en los ríos del concello de Neda

La Xunta limpia los cauces de los ríos Basteiro y Belelle de Neda

Más información
