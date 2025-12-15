Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Neda pondrá en servicio el depósito de agua de Los Pazos

Se colocarán contadores sectoriales para registrar consumos e identificar posibles fugas más rápido

Redacción
15/12/2025 22:12
Depósito de Los Pazos
Depósito de Los Pazos
El pleno del Concello de Neda aprobó, en su sesión de este lunes, los dos primeros proyectos que los servicios técnicos municipales estiman que son prioritarios para optimizar el sistema y garantizar un suministro continuo de agua a toda la población.

Ambas propuestas se incluían en el informe de optimización elaborado por la empresa concesionaria del servicio municipal (Viaqua) a finales del verano y da prioridad a la recuperación del segundo tanque de agua que hay en la zona de Los Pazos.

De este modo, la administración local destinará parte de los fondos provinciales del POS+ adicional 4 a la rehabilitación y puesta en servicio del depósito de aguas Los Pazos II, lo que permitirá contar con una capacidad adicional de almacenamiento de 400 metros cúbicos.

La intervención requerirá una inversión de 48.645 euros e incluirá la limpieza de paredes interiores, vaciamiento de lodos y saneado del fondo del depósito, impermeabilización y relevo de conducciones y válvulas.

Como se explica desde el Concello, disponer de este depósito extra de cabecera permitirá facilitará además las labores de limpieza y mantenimiento del central.

Además de esta intervención, se financiará la instalación de contadores sectoriales correspondientes a los ramales de suministro a Puntal de Arriba, Casadelos-Roxal, zona del Basteiro y Xuvia, y a Puntal de Abajo. Esta medida está destinada a registrar a diario consumos máximos y mínimos, ayudando a identificar posibles fugas y que se puedan activar los medios de busca y localización de manera inmediata. Se reservarán 34.553 euros de esta nueva intervención en la zona.

