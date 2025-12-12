Presentación
O Ano Castelao chega á Piruchela de Neda en forma de banda deseñada
Un dos autores, Inacio Vilariño, presentará o exemplar este mesmo venres
“Castelao Integral” é a banda deseñada que presentará este mesmo venres 12, ás 20.30 horas, o coautor Inacio Vilariño, que reparte a sinatura con Iván Suárez, na asociación A Piruchela, en Neda.
Trátase dunha edición especial publicada por Demo Editorial co apoio da Deputación da Coruña, co obxectivo de conmemorar o Ano Castelao, que reúne catro obras ao redor do universo creativo do autor.