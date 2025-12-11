Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Seis horas de cortes de tráfico en Neda este domingo por la celebración de la Adolfo Ros

El Concello ha habilitado zonas de estacionamiento y desvíos para la circulación

Redacción
11/12/2025 13:45
Imagen de archivo de la salida de la Adolfo Ros el pasado año 2023 desde Ferrol
Jorge Meis
Este domingo se celebra la trigésimo novena edición de la Carreira Popular Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros, una prueba itinerante por los municipios del entorno y que en esta ocasión tendrá a Neda como anfitriona, mientras que Fene, Ferrol y Narón ejercen de colaboradores.

Son más de 700 personas inscritas en categoría absoluta las que tomarán la salida para intentar completar los 21 kilómetros de la media maratón, un itinerario que conllevará diversos cortes de tráfico para preservar la seguridad de los participantes desde las 8.00 a las 14.00 horas, informa el Concello de Neda.

No se podrá circular por las calles Trovador Esquío, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, avenida de Castelao, Xeneral Morgado (el tramo entre Trovador Esquío y Castelao) y el Camiño do Regueiro, donde estará ubicada tanto la salida como la meta de todas las categorías.

El local Juan Rejas, en la competición del pasado año

Últimas horas para inscribirse en una Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros que cuenta ya con casi 700 participantes

Más información

El arcén de todos estos viales tendrá además que quedar libre de vehículos, traslada el Concello, señalando como alternativa de circulación las calles Real y Alonso Escudero. Asimismo, enumeran posibles zonas de aparcamiento en Piñeiros y Lagareta, Valle Inclán, las inmediaciones del pabellón Ale de Paz y el acceso a la Fábrica de Labora, además de la acera de avenida Alxeciras en sentido Narón.

restricións tráfico

Indican a mayores que la avenida de Xuvia, la AC-115, avenida de Alxeciras y Médico Cebreiro tendrán un único carril de circulación y solamente se podrá conducir hacia el municipio naronés.

