Seis horas de cortes de tráfico en Neda este domingo por la celebración de la Adolfo Ros

Este domingo se celebra la trigésimo novena edición de la Carreira Popular Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros, una prueba itinerante por los municipios del entorno y que en esta ocasión tendrá a Neda como anfitriona, mientras que Fene, Ferrol y Narón ejercen de colaboradores.

Son más de 700 personas inscritas en categoría absoluta las que tomarán la salida para intentar completar los 21 kilómetros de la media maratón, un itinerario que conllevará diversos cortes de tráfico para preservar la seguridad de los participantes desde las 8.00 a las 14.00 horas, informa el Concello de Neda.

No se podrá circular por las calles Trovador Esquío, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, avenida de Castelao, Xeneral Morgado (el tramo entre Trovador Esquío y Castelao) y el Camiño do Regueiro, donde estará ubicada tanto la salida como la meta de todas las categorías.

El arcén de todos estos viales tendrá además que quedar libre de vehículos, traslada el Concello, señalando como alternativa de circulación las calles Real y Alonso Escudero. Asimismo, enumeran posibles zonas de aparcamiento en Piñeiros y Lagareta, Valle Inclán, las inmediaciones del pabellón Ale de Paz y el acceso a la Fábrica de Labora, además de la acera de avenida Alxeciras en sentido Narón.

Indican a mayores que la avenida de Xuvia, la AC-115, avenida de Alxeciras y Médico Cebreiro tendrán un único carril de circulación y solamente se podrá conducir hacia el municipio naronés.