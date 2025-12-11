Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teatro familiar

Las entradas para la función de Elefante Elegante del domingo en Neda están a la venta hasta este viernes

“Kyoki” es el título del espectáculo, que significa demencia en japonés

Redacción
11/12/2025 14:05
La pieza "Kyoki" se reprentó en el mes de marzo en el Pazo da Cultura de Narón
La pieza "Kyoki" se reprentó en el mes de marzo en el Pazo da Cultura de Narón
Daniel Alexandre
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Este domingo 14, en la Casa da Cultura de Neda a las 18.30, subirá al escenario Elefante Elegante con su espectáculo “Kyoki”, dirigido al público infantil y familiar, titulado con una palabra que significa demencia en japonés. 

Sin palabras, la pieza aborda el tema de la pérdida de la memoria, de la vejez y de la soledad. Las personas interesadas pueden adquirir ya sus entradas (a 2 euros para adultos y 1 para pequeños) en la biblioteca.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Manifestación Polo dereito ao tren

El Foro Cidadán polo Ferrocarril hace llegar sus demandas a la presidenta del Congreso
Redacción
El regidor se dirigió a los homenajeados durante el acto de agradecimiento

Ares reconoce el trabajo de Protección Civil y de la Policía Local en el Día del Voluntariado
Redacción
Uno de los grupos de titulados

Nuevos titulados en las áreas claves de industria y comercio en el concello naronés
Redacción
Integrantes del BNG de Cabanas

El BNG enmienda las cuentas de la Xunta, con más de 5,3 millones de euros para Cabanas
Redacción