Las entradas para la función de Elefante Elegante del domingo en Neda están a la venta hasta este viernes
“Kyoki” es el título del espectáculo, que significa demencia en japonés
Este domingo 14, en la Casa da Cultura de Neda a las 18.30, subirá al escenario Elefante Elegante con su espectáculo “Kyoki”, dirigido al público infantil y familiar, titulado con una palabra que significa demencia en japonés.
Sin palabras, la pieza aborda el tema de la pérdida de la memoria, de la vejez y de la soledad. Las personas interesadas pueden adquirir ya sus entradas (a 2 euros para adultos y 1 para pequeños) en la biblioteca.