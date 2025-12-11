Las entradas para la función de Elefante Elegante del domingo en Neda están a la venta hasta este viernes

La pieza "Kyoki" se reprentó en el mes de marzo en el Pazo da Cultura de Narón Daniel Alexandre

Este domingo 14, en la Casa da Cultura de Neda a las 18.30, subirá al escenario Elefante Elegante con su espectáculo “Kyoki”, dirigido al público infantil y familiar, titulado con una palabra que significa demencia en japonés.

Sin palabras, la pieza aborda el tema de la pérdida de la memoria, de la vejez y de la soledad. Las personas interesadas pueden adquirir ya sus entradas (a 2 euros para adultos y 1 para pequeños) en la biblioteca.