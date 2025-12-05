El tradicional rastrillo solidario de las amas de casa de Neda abre sus puertas hasta el domingo

Imagen de archivo de una edición anterior de la iniciativa AEIG

Con el puente de la Constitución regresa a Neda, un año más, el rastrillo solidario impulsado por la Asociación Amas de Casa del municipio. La propuesta abrió este viernes sus puertas en la Casa das Palmeiras, en donde permanecerá hasta el domingo. Los interesados en visitarlo para contribuir en esta iniciativa solidaria pueden hacerlo en horario de mañana –de 11.00 a 14.00– y de tarde –de 17.00 a 20.00 horas–.

Así las cosas, la cita ofrecerá a vecinos y vecinas la posibilidad de adquirir flores de Pascua y objetos artesanales realizados por las propias socias de la entidad. Desde el Concello explican que, lo recaudado, se destinará de manera íntegra a las familias con escasos recursos de la localidad –el pasado ejercicio la cifra superó los 1.000 euros–.

“Nedenses e visitantes poderán adiantar a compra dalgúns detalles de cara as festas de Nadal e, ao tempo, poñer un gran de area nunha boa causa”, sostienen desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño.