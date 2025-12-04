Neda en la nube: el álbum colectivo de Facebook que busca salvar del olvido la memoria de la villa

Imagen recogida en el grupo creado por Manuel Romero Cedida

A veces, las mejores ideas surgen en momentos complicados. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Manuel Romero, natural de Neda, que, en medio del confinamiento, cuando el mundo se vio obligado a parar, decidió que los recuerdos de su pueblo no podían quedarse también encerrados. “Estaba un poco aburrido, la verdad”, confiesa entre risas recordando cómo nació su iniciativa.

Aunque reside fuera del municipio, el cariño por su tierra le impulsó a crear un grupo en Facebook que hoy actúa como el gran archivo histórico y sentimental. Lo que comenzó como una pequeña reunión virtual con “dos o tres amigos”, se ha transformado en una comunidad que poco a poco ha llegado a rondar las “dos mil personas”.

Humedad y olvido

La misión de Manuel busca no solamente recordar, sino salvar los recuerdos de muchas generaciones. “Galicia es muy húmeda y las fotos se estropean. Las metes en una caja o en un cajón y, al final, se pierden”, lamenta.

La solución tecnológica que ofrece la red social se convirtió en un salvavidas para la memoria colectiva de la villa. Al digitalizar estas imágenes de fiestas, paisajes y vecinos, se garantiza su pervivencia más allá del deterioro del papel, explica Romero. “Si las tienes ahí, en la nube, se van a conservar para toda la vida”.

Radiografía del cambio

El archivo visual que se ha ido recopilando en este grupo permite reconstruir una Neda que muchos ya no reconocen y que los más jóvenes nunca vieron. Manuel destaca, por ejemplo, cómo ha cambiado la percepción de lugares emblemáticos, como el del salón de baile en la ribera de San Nicolás. “Ese edificio está pintadito, muy arregladito, pero pero yo lo recuerdo como cuando era niño: una casa vieja del todo”, rememora.

Así, los recuerdos avivados por las imágenes que comparten los usuarios, traen de vuelta escenas de una vida que ya no existe. “Recuerdo la zona de ribera con las lanchas”. También la fisonomía del centro del pueblo era distinta, más verde y frondosa, apunta Romero.

“En la calle a lado del ayuntamiento, había muchos árboles y ahora no hay nada de eso. A mucha gente le gusta ver esos cambios”.

Libre de ruido político

El éxito de este espacio creado por Manuel, radica, quizás, en su “pureza”. En un entorno digital a menudo polarizado, el grupo es un refugio para la nostalgia, lejos de cualquier tipo de discusión. “En muchos otros veo que hablan de política, pero yo no quiero que se hable de nada de eso. Cada uno que que exponga su fotografía y nada más”, remarca. Gracias a esta filosofía, “Fotos de Neda antiguas” se ha convertido en un punto de encuentro intergeneracional y transoceánico, llegando a tocar incluso elcorazón de la diáspora. En este sentido, Romero relata emocionado el caso de una vecina al otro lado del Atlántico “El otro día a una señora que vive en Uruguay escribía que le encantaban las fotos, porque hay cientos de ellas, y que se ponía a buscar a gente que ella conocía”, comenta.

El deseo de este nedense es que esta bola de nieve de nostalgia y cariño siga creciendo. Su ambición es que la Neda digital supere, incluso, a la Neda censada, convirtiéndose en un punto de reunión para cualquiera con vínculos en la localidad. “A mí me gustaría que cuantos más, mejor. Si tiene 5.000 habitantes, que tuviésemos 7.000 o 8.000 usuarios”, asegura con ilusión.

Entre esas miles de imágenes, hay una especial que preside el grupo en la portada del mismo, una instantánea de una procesión. “Ahí salgo yo cuando era un chavalito, llevando a la Virgen del Carmen”, revela con orgullo. Manuel y el resto de administradores tienen las puertas abiertas de este archivo digital para que siga creciendo y hacen un llamamiento para que todo aquel que así lo desee, se una a la comunidad con un objetivo claro: que foto a foto, la memoria de Neda siga viva en la nube.