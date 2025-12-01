Mi cuenta

Acoso escolar

El teatro, la nueva vía contra el bullying que la Diputación pondrá en práctica en Neda

Dentro de la zona de Ferrol, Eume y Ortegal, el único centro en el que se aplicará será el IES Fernando Esquío

Redacción
01/12/2025 20:08
La diputada de Educación, Yoya Neira, presentando la obra “Papel 2.0”
Cedida
La Diputación de A Coruña presenta una nueva acción educativa para concienciar al alumnado sobre el acoso escolar por medio de una programación específica orientada a la prevención, que se llevará a cabo, entre el 12 y 17 de enero, en institutos de Secundaria y Bachillerato de seis municipios gallegos, entre los que se encuentra Neda.

Por lo tanto, el IES Fernando Esquío será el único centro de Ferrolterra, Eume y Ortegal que recibirá esta iniciativa basada en propuestas culturales y participativas. El eje principal será la representación teatral de “Papel 2.0”, de la compañía Ventrículo|Veloz, que fue escrita y dirigida por Jose Padilla.

La obra escenifica el acoso con un estilo cercano, ágil y enfocado al diálogo con la juventud. Así, la interpretación combina humor y realismo con el objetivo de que los espectadores reconozcan dinámicas habituales de exclusión y reflexionen sobre su propio papel dentro de la comunidad.

“A loita contra o acoso escolar debe ser unha prioridade compartida, e iniciativas como esta axudan a que o alumnado identifique, comprenda e rexeite estas situacións desde a empatía e o respecto”, destacó la diputada de Educación, Yoya Neira, subrayando que “é importante traballar estes temas en cursos altos, onde xa se teñen vivencias e capacidade de reflexión. Queremos facerlles chegar, a través do pensamento crítico e da empatía, esas situacións que ás veces permanecen ocultas”.

La obra

El elenco que interpreta la pieza de Jose Padilla, de 50 minutos de duración aproximada más coloquio, está integrado por Laura Calero y Micaela Portillo.

