Aplazada "por motivos de forza maior da compañía" la última cita de "Tempo para o teatro en Neda"

Un instante de la representación de "Neura" en el teatro Jofre Daniel Alexandre

El programa municipal “Tempo para o Teatro” se despide con la obra de De Ste Xeito “Neura”, que estaba previsto representarse este viernes en la Casa da Cultura de Neda pero el evento tuvo que ser aplazado “por motivos de forza maior da compañía” al próximo viernes 5 de diciembre, a las 20.30 horas.

La pieza trata el tema de la salud mental desde el plano humorístico, tomando como protagonistas a dos “ex” que se vuelven a encontrar después de años.