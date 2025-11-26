La última etapa del Camino Gastronómico del Mar discurrirá por Valdoviño, Narón y Neda

Foto de familia en la etapa del pasado fin de semana Cedida

Tras su paso por Cariño y Cedeira el pasado fin de semana, el grupo que realiza el Camino Gastronómico del Mar –una ruta impulsada por la OPP de Burela y la Asociación Amigos do Camiño do Mar– completará este domingo la última de las estapas de la séptima edición.

Recorrerán los municipios de Valdoviño, Narón y Neda, en un itinerario de unos 14 kilómetros de distancia que partirá de la capilla de San Pedro de Loira. Durante el transcurso de la ruta serán recibidos por los responsables municipales de cada uno de los Concellos, que saludarán a los caminantes y sellarán sus credenciales.

Esta etapa final, que conectará el Camino del Mar con el Inglés, incluirá una degustación de dos nuevas recetas de cocineros de Lugo. Precisamente, en la ruta anterior el protagonismo fue para las especies de “Peixes de Burela” –merluza y vinagreta cítrica y pota guisada y humos agripicante–, preparados por los chefs Bruno Pena y Juan Rubiños.