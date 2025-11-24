Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda inicia la retirada de maleza en el Basteiro

Los trabajos del Concello afectan al tramo entre As Augas y Santa María

Redacción
24/11/2025 17:07
Uno de los operarios en las labores de desbroce
Uno de los operarios en las labores de desbroce
Concello

El Consistorio de Neda ha iniciado este lunes los trabajos de limpieza y retirada de maleza en el río Basteiro. La actuación, explica el ejecutivo local, se centra entre los lugares de As Augas y Santa María y comienza "tras autorización concedida, tras un ano de espera e de continuos trámites, por parte de Augas de Galicia".

Las labores consistirán en un desbroce de carácter leñoso y herbáceo, localizado en el lecho del regato y en los muros de su canal.

Desde el gobierno que dirige Ángel Alvariño explican que la densidad de la vegetación actual supone un obstáculo para el flujo de agua, "co conseguinte aumento do risco de desbordamento e inundación da zona".

Las tareas implicarán también la eliminación de obstáculos, sedimentos naturales, vegetación muerta (ramas caídas y troncos removidos) o basura.

"A actuación, comprometida polo Concello á veciñanza, busca contribuír, de forma real, a minimizar o risco de inundación no que, fronte á opinión dos servizos técnicos e xurídicos municipais, Augas de Galicia cualifica unilateralmente de 'tramo en zona urbana'”, remarca el Ayuntamiento.

Te puede interesar

David Concha se ha perdido los dos últimos partidos

Artetxe, Chema Rodríguez y David Concha sufren lesiones musculares
Juan Quijano
El local busca un nuevo comprador

O Mariscador echa el cierre en A Gándara después de 45 años
Eva Mazás Arnoso
Un momento de la firma de unión de ambos territorios

Dos caminos, un mismo espíritu: San Andrés de Teixido une a Galicia y Escocia
Redacción
Responsables municipales junto al cauce fluvial

Fene limpia el molino del Parque Lineal ante la llegada de las lluvias
Redacción