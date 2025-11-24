Neda inicia la retirada de maleza en el Basteiro

Uno de los operarios en las labores de desbroce Concello

El Consistorio de Neda ha iniciado este lunes los trabajos de limpieza y retirada de maleza en el río Basteiro. La actuación, explica el ejecutivo local, se centra entre los lugares de As Augas y Santa María y comienza "tras autorización concedida, tras un ano de espera e de continuos trámites, por parte de Augas de Galicia".

Las labores consistirán en un desbroce de carácter leñoso y herbáceo, localizado en el lecho del regato y en los muros de su canal.

Desde el gobierno que dirige Ángel Alvariño explican que la densidad de la vegetación actual supone un obstáculo para el flujo de agua, "co conseguinte aumento do risco de desbordamento e inundación da zona".

Las tareas implicarán también la eliminación de obstáculos, sedimentos naturales, vegetación muerta (ramas caídas y troncos removidos) o basura.

"A actuación, comprometida polo Concello á veciñanza, busca contribuír, de forma real, a minimizar o risco de inundación no que, fronte á opinión dos servizos técnicos e xurídicos municipais, Augas de Galicia cualifica unilateralmente de 'tramo en zona urbana'”, remarca el Ayuntamiento.