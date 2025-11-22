Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Moveneda reclama una pista de pump-track para el municipio

La formación recuerda que se trata de una demanda de un grupo de jóvenes que se remonta a 2014

Redacción
22/11/2025 17:38
Imagen de archivo de un niño en las instalaciones de Narón
Jorge Meis

Movemento Veciñal Neda (Moveneda) reclama la creación de una pista de pump-track en el municipio, una demanda que recuerdan fue solicitada ya por un grupo de jóvenes en el 2014 y que llevaron en su programa electoral de 2023.

La formación apunta que otras localidades de las comarcas, tales como Narón, Cedeira, Mugardos y As Pontes, cuentan ya con este tipo de instalaciones y censuran que cada vez que preguntó al ejecutivo local por esta cuestión, “obtivemos as escusas habituais de sempre”.

