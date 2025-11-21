La Xunta limpia los cauces de los ríos Basteiro y Belelle de Neda

Actuación en los ríos del concello de Neda Cedida

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está procediendo estos días a la ejecución de actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de 3,7 kilómetros de dos ríos en el municipio de Neda.

Las tareas se polongarán durante un mes y el Concello, tal y como explica la Xunta, ya ha sido informado de las actuaciones que afectarán a una superficie de algo más de tres kilómetros del río Belelle y a 554 metros del Basteiro, los dos a su paso por la parroquia de Santa María de Neda

Como se informa desde Augas de Galicia los trabajos consisten en la retirada de “árbores caídas e biomasa presente na canle fluvial para evitar atoamentos”. Para esto se empleará maquinaria como motosierras, rozadoras y herramientas manuales. El personal contará con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como los tractores.

Augas de Galicia responde a Neda sobre el permiso para limpiar el río Basteiro Más información

Una vez que hayan concluido estos trabajos, los tramos fluviales quedarán despejados se maleza y se permitirá así el paso fluido del agua por el cauce de los ríos.

Augas de Galicia explica que estas actuaciones en Neda se desarrollan en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa en las zonas de acceso y protección.

La finalidad de estas intervenciones es mejorar los lechos fluviales con el objetivo de favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias, fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.

Augas de Galicia autoriza a Neda, un año después, la limpieza del río Basteiro Más información

Se da la circunstancia de que hace tan solo unos días Augas de Galicia concedió al Concello los permisos necesarios para proceder a la limpieza del río Basteiro, con el fin de mejorar la capacidad del canal fluvial y evitar desbordamientos.