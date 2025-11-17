Encuentros informativos en la comarca sobre las subvenciones que ofrece la Diputación

Un momento de la reunión del pasado día 12 en Valdoviño Concello

n las últimas jornadas son varios los municipios de la comarca que organizan charlas sobre las convocatorias de subvenciones que impulsa la Diputación. Es el caso de Valdoviño, que el pasado día 12 celebró un encuentro al que acudieron numerosos representantes del tejido asociativo de la localidad; o de Neda, que llevará a cabo una reunión el miércoles 19 por la tarde (19.00 horas) en la Casa das Palmeiras.

El objetivo de esta iniciativa es que los vecinos y vecinas conozcan las diferentes líneas de ayudas provinciales cuyas convocatorias se encuentran abiertas. Es el caso, por ejemplo, de las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro del ámbito social, cultural, deportivo o educativo, así como las diferentes modalidades del Plan de Emprego Local (PEL).

8,6 millones de euros

Precisamente, el organismo que dirige Valentín González Formoso abrió el pasado día 15 el plazo para solicitar estas últimas aportaciones, una convocatoria que contará en 2026 con un presupesto de 8.660.000 euros destinados a sufragar la contratación de personal, la realización de nuevas inversiones y a cubrir los gastos de las cuotas a la Seguridad Social y de los alquileres de locales y centros de trabajo de personas autónomas —principal novedad de la convocatoria–.

El periodo para optar a estas ayudas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de diciembre a las 14.00 horas, debiendo tramitarse las solicitides, de manera exclusiva, a través de la plataforma SUBTeL de la Diputación. “As axudas do PEL, que o vindeiro ano oscilan entre os 1.000 e os 48.900 euros por persoa ou empresa beneficiaria, permitirán seguir xerando emprego e impulsando pequenos negocios, especialmente no rural”, declaró González Formoso.

Cabe recordar que este programa de la Diputación permitió, entre 2016 y 2025, la creación de 8.131 empleos, consolidándose como “unha ferramenta clave para fixar poboación, promover o emprego estable e mellorar a competitividade de empresas, especialmente no rural”.