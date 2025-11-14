Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Augas de Galicia responde a Neda sobre el permiso para limpiar el río Basteiro

Asegura que fue el organismo autonómico el que agilizó la tramitación

Redacción
14/11/2025 12:58
Neda maleza río Basteiro y ponte de Pename
Tramo urbano del río Basteiro
Daniel Alexandre

Augas de Galicia responde al Concello de Neda sobre el permiso para limpiar el río Basteiro y asegura que la administración local "non cumprimentou ata unha data moi recente, concretamente hai dez días", la información necesaria para obtener el visto bueno a la actuación solicitada.

El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático explica además que estos trabajos "afectan a bens de interese cultural" y que por parte del Concello "non se detallara que actuacións se ían acometer e de que forma se acometerían, motivo polo cal non tiña os permisos dos organismos pertinentes". 

"A realidade", añade Augas, "é que foi este organismo o que axilizou esa tramitación nun curto espazo de tempo, unha vez cumprimentada a información requerida" y subraya que fue este el que "urxía ao Concello a actuar nos seus tramos urbanos". 

La Xunta afirma que su compromiso "está acreditado coas actuacións xa realizadas en materia de redución de risco de inundacións" y considera "moi frustrante", dice, "que un alcalde que hai unha semana recoñecía ante Augas a falta de dilixencia administrativa do seu Concello agora derive a responsabilidade cara a outra administración". 

Te puede interesar

Samson (izquierda), durante un partido contra el Celta

El Baxi Ferrol incorpora a la alero Clementine Samson
Juan Quijano
Verdeveras Expresións Artísticas en "As formas do amor"

“As formas do amor” abre el telón de la Casa da Cultura de Valdoviño en una nueva actuación de Vén o Venres
Redacción
El ideal gallego

El Área aborda la importancia de los cribados en los primeros meses de gestación
Montse Fernández
Imagen de archivo del reparto en la capilla franciscana

La Orden Tercera reparte este viernes en Ferrol el pan de Santa Isabel con chocolate
Redacción