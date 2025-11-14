Augas de Galicia responde a Neda sobre el permiso para limpiar el río Basteiro
Asegura que fue el organismo autonómico el que agilizó la tramitación
Augas de Galicia responde al Concello de Neda sobre el permiso para limpiar el río Basteiro y asegura que la administración local "non cumprimentou ata unha data moi recente, concretamente hai dez días", la información necesaria para obtener el visto bueno a la actuación solicitada.
El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático explica además que estos trabajos "afectan a bens de interese cultural" y que por parte del Concello "non se detallara que actuacións se ían acometer e de que forma se acometerían, motivo polo cal non tiña os permisos dos organismos pertinentes".
"A realidade", añade Augas, "é que foi este organismo o que axilizou esa tramitación nun curto espazo de tempo, unha vez cumprimentada a información requerida" y subraya que fue este el que "urxía ao Concello a actuar nos seus tramos urbanos".
La Xunta afirma que su compromiso "está acreditado coas actuacións xa realizadas en materia de redución de risco de inundacións" y considera "moi frustrante", dice, "que un alcalde que hai unha semana recoñecía ante Augas a falta de dilixencia administrativa do seu Concello agora derive a responsabilidade cara a outra administración".