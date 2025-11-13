Augas de Galicia autoriza a Neda, un año después, la limpieza del río Basteiro

Imagen del río Basteiro Daniel Alexandre

El Concello de Neda ha recibido la autorización del organismo autonómico Augas de Galicia para proceder a la limpieza del río Basteiro, con el fin de mejorar la capacidad del canal fluvial y evitar desbordamientos como los que se produjeron en su día en este municipio.

Desde el Concello de Neda hacen hincapié en que se concede la autorización justo un año y un día después de su solicitud, lo que ha impedido que en este tiempo se haya podido actuar sobre el lecho fluvial.

Concedido el permiso, a pesar de no ser de su competencia, aclara el Concello, la administración local financiará con fondos propios y ejecutará de manera urgente la puesta a punto del lecho del río, retirando la vegetación y maleza, entre los lugares de As Augas y Santa María.

La intervención, explica el ejecutivo local, contribuirá a mejorar la capacidad del canal fluvial y evitar inundaciones.

Desde el gobierno recuerdan que el Concello pidió hace un año que Augas de Galicia procediese a dicha limpieza o, en su defecto, concediese permiso al Concello para hacerlo. Tras presentar el 12 de noviembre de 2024 la petición y un reportaje gráfico sobre el estado del río, se reclamó un informe a Patrimonio Natural –en mayo de 2025– y después se pidió al Concello más documentación para valorar la conveniencia o no de los trabajos. Finalmente, el 7 de noviembre se hacía un nuevo requerimiento y se pedía más documentación para continuar con la solicitud, que, ahora por fin, se ha concedido.

Ante todos estos retrasos, el Concello nedense insiste en la necesidad de simplificar y agilizar las tramitaciones para intervenir cuando resulte preciso hacerlo.