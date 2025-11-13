Augas de Galicia autoriza a Neda, un año después, la limpieza del río Basteiro
Se ejecutará de forma urgente para evitar desbordamientos
El Concello de Neda ha recibido la autorización del organismo autonómico Augas de Galicia para proceder a la limpieza del río Basteiro, con el fin de mejorar la capacidad del canal fluvial y evitar desbordamientos como los que se produjeron en su día en este municipio.
Desde el Concello de Neda hacen hincapié en que se concede la autorización justo un año y un día después de su solicitud, lo que ha impedido que en este tiempo se haya podido actuar sobre el lecho fluvial.
Concedido el permiso, a pesar de no ser de su competencia, aclara el Concello, la administración local financiará con fondos propios y ejecutará de manera urgente la puesta a punto del lecho del río, retirando la vegetación y maleza, entre los lugares de As Augas y Santa María.
La intervención, explica el ejecutivo local, contribuirá a mejorar la capacidad del canal fluvial y evitar inundaciones.
Desde el gobierno recuerdan que el Concello pidió hace un año que Augas de Galicia procediese a dicha limpieza o, en su defecto, concediese permiso al Concello para hacerlo. Tras presentar el 12 de noviembre de 2024 la petición y un reportaje gráfico sobre el estado del río, se reclamó un informe a Patrimonio Natural –en mayo de 2025– y después se pidió al Concello más documentación para valorar la conveniencia o no de los trabajos. Finalmente, el 7 de noviembre se hacía un nuevo requerimiento y se pedía más documentación para continuar con la solicitud, que, ahora por fin, se ha concedido.
Ante todos estos retrasos, el Concello nedense insiste en la necesidad de simplificar y agilizar las tramitaciones para intervenir cuando resulte preciso hacerlo.