Neda aprueba la modificación del proyecto para instalar otra pasarela peatonal sobre el Belelle

Jorge Meis

El Concello de Neda sacó adelante, en una sesión plenaria extraordinaria, la modificación del proyecto de renovación de la pasarela de madera sobre el río Belelle, en la zona de Os Subarreiros. La propuesta –que incluía solicitar a la Diputación de A Coruña una subvención para poder materializar los trabajos– contó con la abstención del BNG y del PP, que, tal y como explican desde el Consistorio, alegaron desconocer los detalles de la intervención.

Por su parte, Moveneda votó en contra y censuró que no pudo hacerse con la documentación hasta media hora antes de la celebración de la sesión. “O goberno socialista non actúa de xeito democrático. Oculta o que fai aos grupos da oposición. Non é de recibo convocar un pleno e pretender que digamos docilmente si a algo do que non temos información”, asegura la formación.

La intervención supondrá, además, la puesta a punto de una parte del paseo marítimo y tendrá un coste de unos 200.000 euros –de los que el ejecutivo local deberá aportar el 20%–.