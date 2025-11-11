Mi cuenta

Proyecciones y libro

Los vídeos de Neda hace 100 años, este viernes con Manolo González

"O cineísta andarengo. A propósito de Bernardino de Lamas” se presenta en A Piruchela con foco local

Redacción
11/11/2025 13:11
El autor, Manolo González, con el libro resultado de su investigación
El autor, Manolo González, con el libro resultado de su investigación
Jorge Meis

“O cineísta andarengo. A propósito de Bernardino de Lamas”, es el libro escrito por Manolo González, fundador y director de la Axencia Audiovisual Galega, además de promotor del Chanfaina Lab de San Sadurniño. En esta obra se registra la biografía inédita del activista cultural y político ferrolano, nacido en 1887, Alfonso Piñón, que se dedicó a filmar de manera aficionada numerosas escenas a lo largo del territorio de Galicia. Entre las cintas se encuentran algunas capturadas en el municipio de Neda, que precisamente se proyectarán en la presentación del ejemplar de este viernes 14, a las 20.30 horas, en el local de la asociación A Piruchela.

Este colectivo, que nació a principios de año e inaugura el programa del fin de semana, que continuará al día siguiente con un cuentacuentos de Inma Soto ("Xela, a superheroína de aldea", a las 12.30), organiza esta presentación del ejemplar publicado por Edicións Embora, que ya ha recorrido distintos puntos de dentro y de fuera de la comarca.

La labor realizada por Alfonso Piñón, que solía escribir en prensa bajo distintos pseudónimos como el que pone nombre al libro, Bernardino de Lamas, referenciando así la parroquia sadurniñesa, destaca por haber elaborado una enorme cantidad de películas como son las 300 bobinas de 9.5 mm que grabó entre 1924 y 1935.

El trabajo fue posible gracias a la innovación que supusieron las entonces nuevas Pathé Baby, unas cámaras que salieron al mercado en una época en la que tradicionalmente se reservaba a clases económicas más privilegiadas. Concretamente, la que utilizó Alfonso Piñón fue adquirida en la calle Real de Ferrol.

Las imágenes, que fueron tomadas hace alrededor de 100 años, poseen un gran valor histórico y documental, así como emocional, ya que dejaron registrados cómo eran los paisajes y sus habitantes en distintas zonas de la comarca, como es el caso de Neda, que será protagonista en la presentación de la calle Trovador Esquío.

