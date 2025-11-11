La biblioteca de Neda pone a la venta las entradas para la pieza teatral “Testosterona”

Imagen de la representación de "Testosterona" Cedida

La Casa da Cultura de Neda se prepara para acoger una nueva edición del ciclo “Tempo para o teatro”, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación, y que traerá a este espacio cultural espectáculos de primer nivel de compañías gallegas.

La primera en subirse al escenario será Malasombra Producións, que con Luis Iglesia y Camila Bossa, llegará a Neda el viernes con la adaptación del texto de la autora mexicana Sabina Bernan, una pieza que reflexiona sobre la desigualdad laboral por cuestión de sexo, “Testosterona”.

El Concello ha activado ya la reserva y venta de entradas, de modo que aquellas personas que quieran asistir a la función pueden adquirir las localidades, al precio de dos euros, en la biblioteca municipal.

A la obra de Malasombra seguirán el día 21 “Vitória”, a cargo de Iria Pinheiro, y “Neura”, de Ste Xeito, el día 28. Todas las representaciones tendrán lugar a las 20.30 horas.

“Vitória” es una pieza autobiográfica que trata un proceso judicial de la actriz Iria Pinheiro al interponer una denuncia por acoso sexual contra el director del programa de televisión en el que trabajaba. Por su parte, “Neura” es una comedia romántica que aborda el tema de la salud mental.

También en Neda, pero ya este jueves 13 por la tarde la cita será con la literatura y el protagonista es Roberto Novo Rey, que presenta su segunda novela, titulada “Protervia”.

A partir de las 19.00 horas, en la biblioteca municipal, los lectores podrán charlar con el autor, que compartirá con estos cómo fue el proceso de escritura de su obra, comentando, además, pinceladas de este thriller, en el que tres adolescentes toman una mala decisión que marcará sus vidas para siempre.

Se trata de la primera incursión de Novo Rey en la literatura para adultos y la escritora Isabel Ramos, que firma el epílogo de la obra, será la encargada de presentar al autor, que debutó en el mundo de las letras hace cinco años con su “Multivórtice”, una novela juvenil de aventuras. l