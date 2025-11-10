El PP de Neda denuncia la “dejadez e ineficacia” del gobierno municipal socialista

Un momento de una sesión plenaria en Neda Concello

El portavoz municipal del PP en el Concello de Neda, Eladio Romero, ha denunciado la “dejadez e ineficacia” del gobierno local que, a su juicio, “vive de espaldas a la realidad”.

El Partido Popular apunta que se empezará el año 2026 sin presupuesto municipal, prorrogado desde 2024, “con un gobierno en mayoría y ni capaces de presentar un presupuesto en plazo”, critica Romero.

Desde el grupo popular hacen un relatorio de carencias como el plan anual de desbroces, mantenimiento en las instalaciones y patrimonio, problemas en el servicio de abastecimiento de agua o trabajos en la red de saneamiento, entre otras.