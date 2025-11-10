“A pegada dos avós” se proyectará en Neda presentada por Amada Toimil

Cartel del documental Cedida

El documental “A pegada dos avós”, protagonizado por siete adolescentes que indagan en las consecuencias del franquismo y dirigido por Xosé Abad, se proyectará este martes 11 de noviembre a las 19.30 horas en el local de la asociación vecinal de Ancos (Neda).

Amada Toimil, nieta de la recordada Amada García, represaliada, será quien presente la cita, que tiene entrada libre.