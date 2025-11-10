Mi cuenta

Neda

“A pegada dos avós” se proyectará en Neda presentada por Amada Toimil

Está protagonizado por siete adolescentes que indagan en las consecuencias del franquismo

Redacción
10/11/2025 22:28
Cartel del documental
Cartel del documental
Cedida

El documental “A pegada dos avós”, protagonizado por siete adolescentes que indagan en las consecuencias del franquismo y dirigido por Xosé Abad, se proyectará este martes 11 de noviembre a las 19.30 horas en el local de la asociación vecinal de Ancos (Neda). 

Amada Toimil, nieta de la recordada Amada García, represaliada, será quien presente la cita, que tiene entrada libre.

