Vecinos de Neda alertan de los problemas que puede provocar la falta de limpieza en los ríos Basteiro y Belelle

Los vecinos exigen la limpieza de la maleza en los cauces Cedida

La asociación “Afectados Basteiro-Belelle” de Neda presentó el pasado mes de octubre por Registro en el Concello un requerimiento para que se acometa la limpieza de ambos ríos. El colectivo censura la gran cantidad de maleza que hay en los cauces –sobre todo en el del Basteiro– y alerta de los “graves problemas” que puede causar en el caso de crecidas. Los vecinos y vecinas de la zona inciden, asimismo, en que esta vegetación facilita la proliferación de fauna, “que causa graves problemas ás vivendas colindantes, podendo incluso”, remarca la asociación, derivar en una cuestión de “saúde pública”.

Los afectados por las graves inundaciones que tuvieron lugar en noviembre de 2023 han trasladado también estos requerimientos a los grupos de la oposición, “coa finalidade de que tomen conciencia dos problemas que pode causar a inacción do equipo de goberno sobre estes temas”.

Mientras, el colectivo celebra la inminente actuación sobre el primer azud situado en Ponte de Pename que llevará a cabo Augas de Galicia. Califican la intervención de “un paso moi importante” para terminar con las inundaciones de las viviendas próximas a los ríos y agradecen la cesión de tierras para la ejecución de los trabajos.