Neda

Moveneda exige medidas de seguridad vial en un tramo de la carretera AC-115

Recuerda que se han producido varios atropellos en la zona y que presentó firmas en el Concello al respecto hace más de un año

Redacción
06/11/2025 16:33
Imagen de archivo de uno de los sucesos
Imagen de archivo de uno de los sucesos
Moveneda

Moveneda exige al Concello que se tomen medidas para evitar la “inseguridade viaria” que se vive en un tramo de la AC-115 –desde la salida de la AP-9 por la avenida de Alxeciras hasta el cruce con la AC-862–.

“Nos últimos anos houbo catro mortes por atropelo”, censuran, recordando la recogida de firmas que realizaron y entregaron hace más de un año.

