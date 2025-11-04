Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Abierto hasta diciembre el plazo para las ayudas de la Xunta para proyectos de energía solar fotovoltaica en viviendas

El pasado ejercicio la Xunta apoyó ocho proyectos en Ferrolterra el marco de estas subvenciones

Redacción
04/11/2025 16:27
Martina Aneiros y Pablo Fernández en su visita a la vivienda de Anca, en Neda
Xunta

La Xunta recordó este martes –por medio de la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, y del director del Instituto Tecnolóxico de Galicia, Pablo Fernández– que el plazo para solicitar las ayudas para proyectos de energía solar fotovoltaica en el sector residencial está abierto hasta el 1 de diciembre.

Ambos visitaron en la parroquia nedense de Anca una vivienda particular en la que se instalaron 12 paneles solares, con una aportación autonómica de 4.000 euros. Desde el ejecutvo autonómico indican que estas ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, dejando el pasado ejercicio más de 30.300 euros en ocho proyectos de Ferrol, Eume y Ortegal.

Con estas subvenciones, enmarcadas en la Axenda Enerxética de Galicia 2030, la Xunta busca incentivar la transformación de la actividad en Galicia, de cara a lograr una economía baja en emisiones de carbono.

