Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda renovará los servicios de abastecimiento y saneamiento en O Carreiro

Las firmas interesadas en acometer los trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre

Redacción
03/11/2025 16:49
Estado actual de la calle O Carreiro, en Neda
Estado actual de la calle O Carreiro, en Neda
Concello

El Ayuntamiento de Neda ha sacado a licitación las obras para renovar los servicios de abastecimiento y saneamiento en la calle O Carreiro. La actuación, que se financiará con cargo al POS+ 2025 de la Diputación, cuenta con un presupuesto de 85.297 euros. Las empresas interesadas en acometer los trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de noviembre.

Tal y como figura en los pliegos de condiciones, la intervención –que completa las ya realizadas en viales vecinos como Xerardo Luaces o la conexión entre Albarón y A Mourela– supondrá la instalación de nuevos tubos de polietileno, que sustituirán la antigua infraestructura ejecutada en su mayor parte en fibrocemento.

Un momento de la sesión plenaria

Neda aplicará medidas correctoras para evitar cortes en el abastecimiento de agua

Más información

Así, se renovarán las acometidas domiciliarias que no cumplan con los estándares fijados, manteniendo la red actual operativa durante la realización de los trabajos.

Pavimentos y aceras

La actuación también implicará la sustitución de los tramos de canalizaciones que se encuentren deteriorados por el paso del tiempo, así como la instalación de tres pozos de registro. Las tareas se completarán, explican desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño, con la reposición del pavimento asfáltico y de los tramos de acera existentes.

Te puede interesar

un grupo de peregrinos cruza el polígono de A Gándara

La diócesis atendió este verano a un 86% más de peregrinos que el pasado año
Montse Fernández
Responsables municipales en el campo de fútbol de Meirás

Valdoviño se cardioprotege todavía más con un nuevo equipo DESA en el campo de fútbol de Meirás
Redacción
Un momento de la visita de Aneiros a Ortigueira

El Fondo de Compensación Ambiental deja 162.000 euros de financiación en Ortigueira
Redacción
Responsables del BNG en Ortigueira

El BNG exige medidas inmediatas para terminar con la “incomunicación” de Ortegal
Redacción