Neda renovará los servicios de abastecimiento y saneamiento en O Carreiro

Estado actual de la calle O Carreiro, en Neda Concello

El Ayuntamiento de Neda ha sacado a licitación las obras para renovar los servicios de abastecimiento y saneamiento en la calle O Carreiro. La actuación, que se financiará con cargo al POS+ 2025 de la Diputación, cuenta con un presupuesto de 85.297 euros. Las empresas interesadas en acometer los trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de noviembre.

Tal y como figura en los pliegos de condiciones, la intervención –que completa las ya realizadas en viales vecinos como Xerardo Luaces o la conexión entre Albarón y A Mourela– supondrá la instalación de nuevos tubos de polietileno, que sustituirán la antigua infraestructura ejecutada en su mayor parte en fibrocemento.

Así, se renovarán las acometidas domiciliarias que no cumplan con los estándares fijados, manteniendo la red actual operativa durante la realización de los trabajos.

Pavimentos y aceras

La actuación también implicará la sustitución de los tramos de canalizaciones que se encuentren deteriorados por el paso del tiempo, así como la instalación de tres pozos de registro. Las tareas se completarán, explican desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño, con la reposición del pavimento asfáltico y de los tramos de acera existentes.