Neda

Herida grave la conductora que se empotró contra tres coches y una farola en Neda este sábado

El suceso se produjo poco antes de las 7.00 horas y la mujer dio positivo en alcoholemia

Redacción
01/11/2025 17:47
Así quedó el turismo que conducía la investigada
Cedida

Una joven conductora está herida de gravedad después de haber protagonizado un accidente de tráfico en la mañana de este sábado en Neda que provocó cuantiosos daños materiales en la zona, por el que también está siendo investigada.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, la conductora, de unos 25 años, perdió el control del vehículo y se empotró contra tres coches que estaban aparcados en el entorno del acceso al Pazo da Merced, en el kilómetro 2 de la AC-115.

Circulaba desde Fene en sentido Neda cuando, poco antes de las 7.00 horas, se desvió de su trayectoria y también impactó con una farola y diverso mobiliario urbano.

Uno de los vehículos estacionados contra los que colisionó
Cedida

A la mujer, que se encontraba "desorientada", se le practicó la prueba de alcoholemia por parte de la Guardia Civil de Tráfico, que desplegó al equipo de Atestados y a una patrulla, y se le abrió la pertinente investigación tras dar positivo.

No obstante, la gravedad de las heridas de la joven provocaron su traslado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) por parte de Urxencias Sanitarias-061. También intervino el GES de Mugardos.

