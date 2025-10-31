Mi cuenta

Neda

Más de 2.800 visitantes pasaron por la oficina de turismo de Neda, el 62% peregrinos

El servicio estuvo operativo en la época estival con la ayuda de la Diputación

Redacción
31/10/2025 22:02
Imagen de archivo de la oficina de Turismo de Neda
Concello

La oficina de Turismo de Neda cerró la época estival a mediados de octubre con un balance de 2.831 visitantes, el 62% de ellos peregrinos del Camiño Inglés que hicieron noche en el albergue de la localidad –situado justo al lado–.

El servicio, operativo en la localidad con la ayuda de la Diputación, “permitiu mellorar a información en destino e coordinar a recepción de romeiros e romeiras na vila”, expone el Concello.

En septiembre pasaron por el punto de atención al visitante 785 personas, mientras que en agosto lo hicieron 900. Además de información sobre la ruta a Compostela, se ofrecieron recursos turísticos sobre enclaves del municipio como la cascada del Belelle, así como diferentes rutas.

