Neda aplicará medidas correctoras para evitar cortes en el abastecimiento de agua

Un momento de la sesión plenaria Concello

Neda aprobó este lunes en una sesión plenaria extraordinaria destinar los fondos que le corresponden al municipio del POS+ Adicional provincial a diferentes actuaciones en la red de abastecimiento de la localidad, con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse cortes como los que padecieron los vecinos y vecinas el pasado mes de agosto.

Así, el ejecutivo invertirá unos 30.000 euros en aumentar la capacidad de bombeo desde el Belelle que llega a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) dos Pazos. En concreto, se instalará una nueva bomba que permita pasar de los actuales 80 metros cúbicos por hora a los 100, “equiparando a capacidade de entrada coa capacidade real de tratamento da estación potabilizadora”, explica el gobierno que dirige Ángel Alvariño.

Mientras, unos 50.000 euros irán a parar a trabajos de sectorización de la red, una medida recogida en la auditoría que el Consistorio presentó a Augas de Galicia el pasado año. Se trata de la instalación de contadores por zonas, que permitirán tener un mayor control sobre la red, mejorando “a capacidade de actuación á hora da busca de fugas e control de perdas de auga”, expone el Concello, que incide en su pretensión de agilizar “todo o posible” las medidas necesarias para evitar que se repita un nuevo corte en el suministro.

El destino de estos fondos –además de unos 40.000 para gastos corrientes de diferentes contratos y servicios como el tratamiento de la basura– salió adelante con la única abstención de dos ediles del BNG.

En la sesión plenaria también se probó –nuevamente con la abstención de los nacionalistas y también con la de los populares y el voto en contra de Moveneda– el preaviso de prórroga del contrato “Servizo de axuda a domicilio nas modalidades de dependencia e de libre concorrencia”. El pleno dio luz verde por unanimidad a la declaración institucional aprobada la pasada semana en la sesión de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, que reclama un tren del siglo XXI para Ferrolterra, Eume y Ortegal.