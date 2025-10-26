Mi cuenta

Neda

Incorporación al Consello da Memoria Democrática de Neda

El Concello anuncia el proceso para que se sumen historiadores y entidades de la comarca

Redacción
26/10/2025 12:12
Imagen de archivo del consello sectorial de Neda
Imagen de archivo del consello sectorial de Neda
Jorge Meis

El ejecutivo de Neda ha acordado, tras la aprobación del reglamento del Consello da Memoria Democrática del municipio, el inicio de los trámites para la constitución de dicho ente. Sus funciones serán, explica el Concello, las de informar, asesorar y hacer propuestas respecto a la Ley de Memoria Democrática.

Son varias las entidades que, en la comarca, llevan tiempo trabajando en este ámbito. En este sentido, la administración local anuncia el proceso para que, tanto historiadores “con recoñecido prestixio no eido da investigación memorialista de Ferrolterra” como diversas entidades “con recoñecido traballo na bisbarra”, puedan solicitar su participación en el órgano. Este estará presidido por el alcalde, Ángel Alvariño, y contará como vocales con representantes de los distintos grupos políticos.

Avanza la solicitud para declarar a Ferrol como lugar de Memoria Histórica

Objetivos

El Consello tendrá sesiones ordinarias semestrales y busca, entre otros objetivos, favorecer la reparación de los vecinos y vecinas que padecieron cualquier tipo de represalia por la dictadura franquista.

Entre sus fines se encuentra, asimismo, impulsar la investigación y la difusión de los aspectos y episodios históricos o sociales del ayuntamiento que fuesen silenciados.

