Un obradoiro de cabezudos, no centro do programa para esta fin de semana na sede da Piruchela
A fin de semana comeza cunha sesión de cociña vegana con inscricións abertas ao público xeral
O programa de outubro que organiza a asociación cultural, gastronómica e deportiva A Piruchela, na rúa Trovador Esquío de Neda, péchase con actividades para todos os días da fin de semana. Este venres 24 haberá un novo encontro para practicar inglés, o sábado 25 terá lugar o segundo obradoiro de cabezudos e o domingo 26 abriranse as portas da cociña para ensinar a toda persoa interesada propostas de comida vegana.
Este derradeiro encontro do mes, antes da celebración do Samaín, comezará ás 11.00 horas e virá da man de Chus Olivares. Os participantes (16 euros para socios gastronómicos, 20 para socios culturais e 25 euros para o resto), que degustarán despois o preparado, deberán reservar praza no local ou apiruchela@gmail.com.
Mais, antes será a quenda dos cabezudos, unha sesión que volverá a estar a cargo de Ánxela Pardo Vázquez, ás 11.00. E o venres, ás 20.30 horas, o grupo de conversa “Let’s talk” (5 ou 3 euros) reunirase con Sabela Seco, sen precisar reserva.