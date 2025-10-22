Corte de agua en una veintena de lugares del concello de Neda

roxal EC

Durante la jornada de este jueves 23, entre las ocho de la mañana y la tres de la tarde se producirán cortes de suministro de agua potable en el una veintena de lugares del concello de Neda, tal y como informa la empresa concesionaria del servicio municipal, Viaqua.

El motivo de estos cortes vendrá dado por la ejecución de trabajos en la red general y desde el Concello se lamentan las molestias que pueda ocasionar a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas.

En este sentido, se indica que la medida tendrá repercusión en viviendas de Ponte Grande, Mourela Baixa do Medio y Alta, Mosteirón, O Roxal, Canido O Roxal, Pename, Forxá, Camino Vello, O Poulo, Bacela, Bernés, San Antonio, Vilar, Fausto Cansado, Albarón, Escorial de Abaixo, Escorial de Arriba, Maciñeira, Gandarela y las adyacentes.

Viaqua notifica a los abonados estas incidencias por SMS o correo, por lo que es preciso facilitar el numero de móvil o el correo electrónico en los teléfonos 900 201 230 o y 981 215 990 o en la página web www.viaqua.gal, para futuras ocasiones.