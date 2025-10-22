Corte de agua en una veintena de lugares del concello de Neda
Se ejecutarán actuaciones en la red general que requieren del cierre del suministro en la jornada de este jueves 23
Durante la jornada de este jueves 23, entre las ocho de la mañana y la tres de la tarde se producirán cortes de suministro de agua potable en el una veintena de lugares del concello de Neda, tal y como informa la empresa concesionaria del servicio municipal, Viaqua.
El motivo de estos cortes vendrá dado por la ejecución de trabajos en la red general y desde el Concello se lamentan las molestias que pueda ocasionar a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas.
En este sentido, se indica que la medida tendrá repercusión en viviendas de Ponte Grande, Mourela Baixa do Medio y Alta, Mosteirón, O Roxal, Canido O Roxal, Pename, Forxá, Camino Vello, O Poulo, Bacela, Bernés, San Antonio, Vilar, Fausto Cansado, Albarón, Escorial de Abaixo, Escorial de Arriba, Maciñeira, Gandarela y las adyacentes.
Viaqua notifica a los abonados estas incidencias por SMS o correo, por lo que es preciso facilitar el numero de móvil o el correo electrónico en los teléfonos 900 201 230 o y 981 215 990 o en la página web www.viaqua.gal, para futuras ocasiones.