Adjudicado el cambio de ventanas de la Casa de Cultura de Neda por 73.000 euros

Casa Cultura de Neda Cedida

La empresa Cruzval Obras e Servizos SL ha resultado adjudicataria de las obras de sustitución de las ventanas del inmueble que alberga la Casa da Cultura, salvo las del salón de actos, que ya fueron renovadas a principios de este mismo año.

La actuación supondrá un avance en la puesta a punto general del edificio a la que el Concello quiere someter a este espacio, que concentra buena parte de la oferta de cultura y de ocio municipal.

Con este fin, en la actuación ahora contratada, la administración local invertirá una cuantía de 73.097 euros, que contribuirá a mejorar la eficiencia energética de la edificación. Se trata de tres dependencias –sótano y tres plantas–, que conservan gran parte de las ventanas originales, que datan del año 1960, y que actualmente no ofrecen un adecuado comportamiento técnico ni acústico.

La financiación de estos trabajos se efectuará con cargo al Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal POS+2025 e incluyen la instalación de nuevas carpinterías exteriores –25 ventanas de distintos tamaños y tres puertas–, realizadas en PVC, y con acristalamiento con vidrios laminares.

Será una mejora sustancial y un ahorro en el consumo eléctrico, además de la estética de la Casa da Cultura y reformar la seguridad en caso de incendio, al eliminarse las rejas de la biblioteca, que estarán dotadas con cristales antiintrusión.