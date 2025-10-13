Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Los mayores de Neda pueden anotarse desde este lunes al tradicional Magosto da terceira idade

La celebración, con baile incluido, tendrá lugar el 17 de noviembre en el centro cívico

Redacción
13/10/2025 05:00
Imagen de archivo de una edición anterior del magosto
Concello

Neda abre este lunes 13 de octubre el plazo para que los vecinos se apunten al Magosto da terceira idade. La propuesta tendrá lugar el 7 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, en el centro cívico.

Habrá degustación de castañas asadas, bollos preñados y baile amenizado por Alejandro Caribe. Inscripciones hasta el 31 de este mes en la oficina de Servizos Sociais del Concello.

