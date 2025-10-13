Los mayores de Neda pueden anotarse desde este lunes al tradicional Magosto da terceira idade

Imagen de archivo de una edición anterior del magosto Concello

Neda abre este lunes 13 de octubre el plazo para que los vecinos se apunten al Magosto da terceira idade. La propuesta tendrá lugar el 7 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, en el centro cívico.

Habrá degustación de castañas asadas, bollos preñados y baile amenizado por Alejandro Caribe. Inscripciones hasta el 31 de este mes en la oficina de Servizos Sociais del Concello.