Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Radio en vivo

Xurxo Souto, protagonista del nuevo pódcast abierto al público de Onda Piruchela

El locutor Pepe Cunha entrevista este domingo al icónico artista en el estudio de Neda

Redacción
11/10/2025 16:29
Xurxo Souto, este año en el centro cívico de Canido
Xurxo Souto, este año en el centro cívico de Canido
Daniel Alexandre

La asociación cultural, gastronómica y deportiva A Piruchela, en Neda, organiza un nuevo programa de su pódcast Onda Piruchela, en el que el locutor Pepe Cunha realiza entrevistas a distintas personalidades del ámbito musical gallego.

En esta ocasión, el protagonista será el icónico Xurxo Souto, que empezará su conversación este domingo 12 a las 12.00 horas, animando así el horario del vermú previo a la siguiente actividad. Aprovechando que se abren las puertas del centro cultural, una vez termine la emisión, tendrá lugar uno de los “xantares” convocados por la Sociedade Gastronómica que alberga la entidad.

Te puede interesar

Pabellón de A Malata partido entre el Parrulo y el Palma

A Malata impulsa a un heroico O Parrulo Ferrol contra el poderoso Palma (4-2)
Iago Couce
Paco Déniz y Lucía Veiga interpretan a los protagonistas en “Mi ilustrísimo amigo”

La película sobre la relación entre Galdós y Pardo Bazán, de primera mano en el Duplex
Redacción
Julia Dopico Vale en un concierto ofrecido en el Antigo Hospicio de FerroL

Los Concertos de Outono de Mañón llegan a la recta final en una iglesia de Ribeiras do Sor
Redacción
El director regional de la multinacional Phoenix Contact E-Mobility ofrecerá una doble intervención en el Campus

La movilidad eléctrica, el tema que desentraña Adriano Mones en Ferrol
Redacción