Xurxo Souto, protagonista del nuevo pódcast abierto al público de Onda Piruchela
El locutor Pepe Cunha entrevista este domingo al icónico artista en el estudio de Neda
La asociación cultural, gastronómica y deportiva A Piruchela, en Neda, organiza un nuevo programa de su pódcast Onda Piruchela, en el que el locutor Pepe Cunha realiza entrevistas a distintas personalidades del ámbito musical gallego.
En esta ocasión, el protagonista será el icónico Xurxo Souto, que empezará su conversación este domingo 12 a las 12.00 horas, animando así el horario del vermú previo a la siguiente actividad. Aprovechando que se abren las puertas del centro cultural, una vez termine la emisión, tendrá lugar uno de los “xantares” convocados por la Sociedade Gastronómica que alberga la entidad.