Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda culmina el arreglo del camino que une Liñares y Galanos a su paso por Riocobo

La intervención está incluida en el Plan Camiña Rural de Agader

Redacción
09/10/2025 19:38
El Concello invirtió en los trabajos 58.000 euros
El Concello invirtió en los trabajos 58.000 euros
Cedida

El Consistorio de Neda culminó en los últimos días los trabajos de pavimentación en el camino que une los lugares de Liñares, Riocobo y Galanos, en la zona de Anca. Cabe recordar que esta intervención está incluida en el Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y que buscaba “contribuír a optimizar a seguridade viaria nesta pista de acceso a vivendas e mais parcelas agrícolas”, expone el ejecutivo local.

Así las cosas, el Concello invirtió en las obras 58.000 euros, con el objetivo de poner a punto un vial de algo más de un kilómetro de longitud que se encontraba, hasta ahora, en un estado de deterioro debido a su uso y al paso del tiempo.

Neda adjudica el arreglo del camino que une Liñares, Riocobo y Galanos por 58.000 euros

Más información

Las tareas acometidas en el camino, que concluye en la iglesia de los Remedios, incluyeron el rebacheo, la limpieza de cunetas y el aglomerado en caliente de la vía. También la reposición de la señalización horizontal.

“As obras realizadas axudan a facilitar o tránsito pola zona e a reforzar a seguridade, tanto dos condutores como dos peóns que fan uso do camiño”, asevera el Ayuntamiento.

Te puede interesar

Fueron necesarios varios agentes de la Policía Nacional para reducir al varón

Un hombre en estado de agitación agrede a otro vecino que le trataba de ayudar en Narón
J Guzmán
El encuentro tuvo lugar ayer por la mañana en el Consistorio

Rey Varela recibe a la delegación de empresarios mexicanos
Redacción
Marisco decomisado y útiles incautados en el operativo de la madrugada de este jueves

Gardacostas decomisa más de 30 kilos de almeja babosa en la ría
Redacción
La delegación cabanesa fue la más exitosa de las locales

Lluvia de títulos de kayak de mar para KDM Cabanas, Narón y Firrete de Pontedeume
Redacción