Neda culmina el arreglo del camino que une Liñares y Galanos a su paso por Riocobo

El Concello invirtió en los trabajos 58.000 euros Cedida

El Consistorio de Neda culminó en los últimos días los trabajos de pavimentación en el camino que une los lugares de Liñares, Riocobo y Galanos, en la zona de Anca. Cabe recordar que esta intervención está incluida en el Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y que buscaba “contribuír a optimizar a seguridade viaria nesta pista de acceso a vivendas e mais parcelas agrícolas”, expone el ejecutivo local.

Así las cosas, el Concello invirtió en las obras 58.000 euros, con el objetivo de poner a punto un vial de algo más de un kilómetro de longitud que se encontraba, hasta ahora, en un estado de deterioro debido a su uso y al paso del tiempo.

Neda adjudica el arreglo del camino que une Liñares, Riocobo y Galanos por 58.000 euros Más información

Las tareas acometidas en el camino, que concluye en la iglesia de los Remedios, incluyeron el rebacheo, la limpieza de cunetas y el aglomerado en caliente de la vía. También la reposición de la señalización horizontal.

“As obras realizadas axudan a facilitar o tránsito pola zona e a reforzar a seguridade, tanto dos condutores como dos peóns que fan uso do camiño”, asevera el Ayuntamiento.