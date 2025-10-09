Copi Villaamil, premiada por su labor como técnica cultural de Neda

Copi Villaamil recibiendo el galardón Cedida

Desde hace más de 25 años, Copi Villaamil trabaja como técnica de Cultura del Concello de Neda. Su “bo facer e bo trato ás compañías e a súa maneira de traballar, sempre dispoñible e sempre atenta ás necesidades” no ha pasado desapercibido para las compañías que llegan a la localidad y tampoco para la Asociación Galega de Empresas de Artes escénicas –Escena Galega–.

Así, en la tercera convocatoria de sus premios “Recoñecementos Escena Galega das Artes Escénicas” no ha dudado en conceder un galardón a la técnica del Concello de Neda, valorando esas cuestiones citadas de su trabajo. Natividad, que así se llama la profesional aunque por todos es conocida como Copi, recogió el pasado miércoles 8 el galardón en Santiago de Compostela e indicaba que “non só valora a profesionalidade, senón tamén a maneira de ser e de sentir”. Los premios de Escena Galega, la asociación de referencia para el mundo de las artes escénicas en Galicia, entrega anualmente los reconicmientos con los que distinguen a profesionales o entidades que consideran relevantes para el sector.

La labor de Copi Villaamil pasa, como responsable técnica, por planificar la oferta cultural del municipio y la puesta en marcha de proyectos de ocio sociocultural de carácter municipal en Neda. La programación incluye siempre espectáculos teatrales producidos en la comunidad autónoma y que se completa con escuelas de interpretación.

Además de la profesional del Concello de Neda resultaron galardonados en esta edición Talía Teatro, socia de honor; A Panadaría, por su labor transformadora en las artes escénicas; Miguel Soto, director de la empresa RTA-Recursos Técnicos Artísticos, por su trayectoria profesional; la compañía A Artística-Vigo, como proyecto de resistencia en las artes escénicas; y la periodista cultural Ana Romaní, por su trabajo en el área de la divulgación.