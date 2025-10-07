Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Neda anuncia plazas vacantes en los talleres de estimulación cognitiva

Redacción
07/10/2025 16:04
Participantes en los talles de estimulación cognitiva
Participantes en los talles de estimulación cognitiva
Concello

Este lunes echaban a andar los talleres dirigidos a mayores de 65 años de Neda, tanto los relativos a la memoria como “Mentes activas”, que buscan favorecer la interrelación social de ese colectivo.

El Concello daba a conocer que aún es posible tomar parte en estas propuestas, puesto que aún quedan algunas vacantes.

En el caso de los primeros, en los que se trabaja especialmente la lectoescritura, las sesiones se desarrollan en la Casa da Cultura, todos los lunes en horario de mañana. En la segunda oferta, las reuniones serán los miércoles en la casilla de O Puntal, entre las 16.00 y las 17.30 horas.

Todos aquellos interesados en participar en alguna de estas propuestas, la inscripción ha de hacerse presencial en el centro cívico municipal, entre las 9.30 y las 12.00.

