Neda

Neda abre este lunes la inscripción para la excursión vecinal a Portugal en diciembre

Las plazas se adjudicarán por orden de reserva

Redacción
06/10/2025 02:05
Imagen de archivo del consistorio de Neda
Imagen de archivo del consistorio de Neda - Jorge Meis

El Concello de Neda cumplirá un año más con la tradicional excursión vecinal que se organiza al país vecino de Portugal y este mismo lunes se abren las inscripciones para todas aquellas personas que quieran formar parte del contingente que se desplazará a Valença do Minho el próximo 17 de diciembre. 

Explican desde el Consistorio nedense que el atractivo de la zona es el enclave turístico y comercial de Fortaleza, un destino siempre exitoso, sobre todo poco antes de la Navidad, puesto que muchos vecinos aprovechan para adquirir allí regalos para los suyos. La salida será de la Casa do Concello a las 8.00 horas y el regreso, al mismo punto, a las 21.30. 

Para contar con una plaza reservada en el autobús es necesario anotarse en las oficinas de Servizos Sociais del consistorio, puesto que son limitadas y se irán asignando por orden de inscripción, con lo que es importante adjudicársela cuanto antes. El coste es de 20 euros por persona sin incluir la comida. 

