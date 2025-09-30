O Día do Orgullo Neofalante comeza xa a celebrarse en Neda no instituto
Alumnado de ESO do Fernando Esquío participa hoxe nun concerto-faladoiro e a cita do sábado será na biblioteca
Outubro inaugúrase anualmente co Día do Orgullo Neofalante, unha celebración coa que se pretende fomentar os novos falantes en galego e os espazos para utilizar o idioma. Por este motivo, o Concello de Neda organiza diversas actividades durante a semana, que comezan este mesmo martes 30 no IES Fernando Esquío, onde terá lugar o faladoiro e concerto didáctico “35 anos de música en galego. A culpa foi da lingua”, a cargo do formato trío de Zënzar, a banda de rock en galego coa traxectoria máis lonxeva sobre os escenarios, de forma ininterrumpida.
Este espectáculo, que terá como público ao alumnado de segundo e terceiro curso da ESO, virá da man dos seguintes integrantes: o vocalista Xosé Bocixa, o guitarrista Paco Cerdeira (coñecido polo seu proxecto individual como Pakolas) e a baixista Laura Romero, ademais de ilustradora profesional, que elaborará un deseño en vivo.
Nesta actuación multidisciplinar, con espazo para a conversa, o cantante realizará un percorrido por distintos referentes musicais galegos, dando conta dun crecemento do panorama, amais de falar da importancia da colectividade e as relacións de amizade para a creación.
Paco Cerdeira, como retornado da emigración en México, achegará a súa perspectiva de neofalante, explicando como se interpreta a lingua fóra de Galicia e como a Comunidade se converteu en referente no eido da música infantil.
Pola súa parte, Laura Romero, a última incorporación ao grupo, leva inmersa dende 2017 en proxectos de investigación que utilizan a ilustración e o mural en tamaño reducido para visibilizar o papel das mulleres no ámbito da música galega. Ademais, asina o libro autoeditado “A culpa foi de Zënzar. 35 anos de rock en galego”, que xa veu presentar a comezos de ano no centro social Artábria.
Programa
A conmemoración continuará o sábado para os máis pequenos e pequenas, a partir das 12.00 horas na biblioteca municipal. Nesta ocasión, Raquel Queizás levará o seu espectáculo de narración oral, monicreques e outros obxectos “Seguimos medrando en galego con Nano”.
Para asistir a este encontro será necesario apuntarse antes, chamando ao 981 390 233 no horario de apertura (de luns a venres, entre as 9.00 e a 13.00 ou de 17.00 a 20.00).
Unha conmemoración ligada á música ferrolá
O Día do Orgullo Neofalante fixouse o 1 de outubro para conmemorar o nacemento do cantautor ferrolán Andrés do Barro, xa que foi o primeiro artista que logrou un éxito masivo a nivel estatal cantando en galego. Desta maneira, a celebración tamén serve para o fomento de actitudes favorables á lingua entre as xeracións máis novas, contribuíndo así á súa utilización.